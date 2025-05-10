Песков: атака на администрацию Белгорода в период перемирия показательна

Атака Вооружённых сил Украины на здание правительства Белгородской области демонстрирует, как Киев «соблюдает перемирие», заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
«Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадал заместитель губернатора региона Александр Лоренц.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео, на кадрах запечатлено, как утром 9 мая беспилотный летательный аппарат самолётного типа влетает в крышу здания правительства.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал атаку уродством и мерзостью.