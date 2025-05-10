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Выступления артистов из ДНР пройдут в Москве и Петербурге

Министр культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков в пятницу, 9 мая, сообщил о планах проведения выступлений артистов Донбасса с лучшими номерами в представительствах ДНР в Москве и Санкт-Петербурге.

Министр культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Желтяков в пятницу, 9 мая, сообщил о планах проведения выступлений артистов Донбасса с лучшими номерами в представительствах ДНР в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Желтякова, цель программы — познакомить россиян с историей и культурой региона. В представительствах планируется организовать концерты, выставки и встречи с интересными людьми.

— В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге. Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах, — рассказал Желтяков в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, на мемориальном комплексе «Острая могила» в Луганске прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В мероприятии приняли участие звезды российской эстрады, включая коллективы Луганской Народной Республики (ЛНР). Прозвучали советские песни военных лет и современные композиции о специальной военной операции (СВО).