Выступления артистов из ДНР пройдут в Москве и Петербурге

— В планах начать программу наших представительств в Москве и Санкт-Петербурге. Мы надеемся, в ближайшее время будет создана программа, и лучшие номера, выставки и встречи с интересными людьми будут представлены в наших представительствах, — рассказал Желтяков в беседе с РИА Новости.