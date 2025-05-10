Владимир Путин в День Победы около 14-ти часов общался с иностранными гостями

Сайт KP.RU рассказывал о встречах Владимира Путина с иностранными гостями. Так, президент Египта поздравил российского лидера с Днем Победы, а в ответ Путин поблагодарил его на арабском языке. Премьер Словакии Фицо в начале встречи приветствовал российскую делегацию на русском языке. «С праздником! Всего хорошего!», — пожелал политик. Сербский лидер Александр Вучич выразил благодарность за великолепный парад Победы, а также заявил, что будет ждать Владимира Путина в Белграде.