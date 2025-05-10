Владимир Путин в День Победы около 14-ти часов общался с иностранными гостями

Российский лидер Владимир Путин в День Победы 9 мая более 14-ти часов провел, общаясь с высокопоставленными зарубежными гостями, сообщает ТАСС.
Подчеркивается, что свой рабочий день глава российского государства начал необычно рано. Первые встречи с гостями начались уже в половине десятого утра — Владимир Путин лично встречал глав государств, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Находясь на трибуне, перед началом парада на Красной площади, Путин непринужденно переговаривался с председателем КНР Си Цзиньпином. После парада президент пообщался с военнослужащими, прибывшими из КНДР.
Далее состоялось торжественное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. А после, в Грановитой палате Кремля, прошел торжественный прием в честь юбилея Победы. Подчеркивается, что каждому гостю банкета Путин смог уделить личное внимание.
После приема у российского президента были запланированы встречи с главами иностранных государств, которые приехали в Москву. Так, Путин встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Сайт KP.RU рассказывал о встречах Владимира Путина с иностранными гостями. Так, президент Египта поздравил российского лидера с Днем Победы, а в ответ Путин поблагодарил его на арабском языке. Премьер Словакии Фицо в начале встречи приветствовал российскую делегацию на русском языке. «С праздником! Всего хорошего!», — пожелал политик. Сербский лидер Александр Вучич выразил благодарность за великолепный парад Победы, а также заявил, что будет ждать Владимира Путина в Белграде.