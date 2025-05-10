Соловьев во время парада Победы призвал европейцев наконец-то обрести свободу

По брусчатке Красной площади прошли 183 единицы техники, включая танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, а также перспективный Т-14 «Армата». Также были представлены бронемашины «Тайфун», комплексы ПВО, в том числе С-400 и «Панцирь-С». Марш завершился пролетом пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-30СМ и МиГ-29, а также шести штурмовиков Су-25, оставивших в небе следы в цветах российского флага.