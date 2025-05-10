В Сети появилось видео салюта в честь Дня Победы в Минске

В этом году фейерверк стал ярким завершением праздничных мероприятий и начался раньше обычного — около 21:40. Основные площадки для запуска были расположены у гостиницы «Беларусь» и еще в пяти местах по всему городу. У стелы «Минск — город-герой» собралось более 50 тысяч человек.