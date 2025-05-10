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В Сети появилось видео салюта в честь Дня Победы в Минске

После завершения военного парада небо над Минском в пятницу, 9 мая, раскрасил красочный фейерверк.

После завершения военного парада небо над Минском в пятницу, 9 мая, раскрасил красочный фейерверк.

В этом году фейерверк стал ярким завершением праздничных мероприятий и начался раньше обычного — около 21:40. Основные площадки для запуска были расположены у гостиницы «Беларусь» и еще в пяти местах по всему городу. У стелы «Минск — город-герой» собралось более 50 тысяч человек.

Видео салютов опубликовало RT.

В Москве прошел торжественный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Фейерверк начался в 22:00 и продлился несколько минут. В некоторых районах столицы залпы озаряли небо.

Утром 9 мая в столице состоялся и традиционный парад Победы. В начале шествия почетный караул представил на площади государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы под песню «Священная война». Впервые в рамках парада по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем. Закрыла парад Победы авиационная часть. Парад завершился около 11 часов утра по московскому времени.