В Сети появилось видео салюта в честь Дня Победы в Минске

После завершения военного парада небо над Минском в пятницу, 9 мая, раскрасил красочный фейерверк.
В этом году фейерверк стал ярким завершением праздничных мероприятий и начался раньше обычного — около 21:40. Основные площадки для запуска были расположены у гостиницы «Беларусь» и еще в пяти местах по всему городу. У стелы «Минск — город-герой» собралось более 50 тысяч человек.
Видео салютов опубликовало RT.
В Москве прошел торжественный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Фейерверк начался в 22:00 и продлился несколько минут. В некоторых районах столицы залпы озаряли небо.
Утром 9 мая в столице состоялся и традиционный парад Победы. В начале шествия почетный караул представил на площади государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы под песню «Священная война». Впервые в рамках парада по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем. Закрыла парад Победы авиационная часть. Парад завершился около 11 часов утра по московскому времени.