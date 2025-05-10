«Бессмертный полк» собрал полторы тысячи человек в Афинах

— Мы собрались в 19 часов возле метро в Каллифее и прошли два с лишним километра до памятника советскому солдату на проспекте Сингру. Народу было очень много, тысячи полторы человек, колонна растянулась на несколько кварталов, — рассказал РИА Новости участник шествия.