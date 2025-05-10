«Бессмертный полк» собрал полторы тысячи человек в Афинах

В Афинах прошло шествие «Бессмертного полка», собравшее до полутора тысяч человек — российских соотечественников и греков.
Акция состоялась 9 мая вечером в районе Каллифея и прошла без провокаций. Участники шествия прошли от метро до памятника советскому солдату, неся фотографии родственников, флаги России, Знамя Победы и плакаты с антифашистскими лозунгами. Организаторами выступили общественные организации и движения.
— Мы собрались в 19 часов возле метро в Каллифее и прошли два с лишним километра до памятника советскому солдату на проспекте Сингру. Народу было очень много, тысячи полторы человек, колонна растянулась на несколько кварталов, — рассказал РИА Новости участник шествия.
Шествие сопровождала полиция, зрители приветствовали колонну. Вечером возле памятника советскому солдату состоялся митинг, люди пели и танцевали. Праздничные мероприятия также прошли в Салониках и Катерини.
Кроме того, в Санкт-Петербурге в день 80-летия Великой Победы акция «Бессмертный полк» собрала 1,1 миллиона человек. Это первое очное мероприятие с 2022 года, и оно вновь объединило горожан, которые пронесли портреты своих родных — участников войны и защитников блокадного Ленинграда.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. В демонстрации участвовали более 10 тысяч военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин ранее встретил глав государств, прибывших на парад Победы в столицу РФ. В этом году празднование посетили лидеры более 20 стран.