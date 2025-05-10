«Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием… Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», — говорится на сайте телеканала. По словам директора обсерватории, сейсмограф, находящийся приблизительно в 1,6 километрах от стадиона, где находились около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебание грунта. Отмечается, что пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman. В прошлом году землю сотрясали концерты Тэйлор Свифт: в июне сейсмическую активность вызвал концерт в Эдинбурге, а почти через месяц — в Цюрихе.