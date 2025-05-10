Путин провёл переговоры с главой Узбекистана Мирзиёевым в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, переговоры состоялись в российской столице в Кремле.
«В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте Кремля.
Мирзиеёв прибыл в РФ в четверг для участия в праздничных мероприятиях. В День Победы президент Узбекистана присутствовал вместе с другими лидерами на параде Победы на Красной площади.
Путин встретился с лидерами Венесуэлы, КНР, Бразилии, Египта, Сербии и других государств. Встречей с Мирзиёевым президент Российской Федерации завершил дипломатический марафон.
Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фицо прибыл в РФ, несмотря на угрозы и критику со стороны чиновников ЕС.