Взрывы прогремели на севере Индии

7 мая в СМИ появилась информация о том, что минимум 70 боевиков были уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.