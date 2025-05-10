Взрывы прогремели на севере Индии

В индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.
Также сообщается о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из них попали в район Амритсара.
— Я хочу сообщить вам шокирующую новость, что Индия выпустила шесть баллистических ракет из Адампура. Одна из баллистических ракет упала в Адампуре, остальные пять ракет попали в район Амритсара, — заявил представитель армии Пакистана в видеообращении по гостелевидению, передает Reuters.
На фоне эскалации конфликта с Пакистаном Индия ранее приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая. Ограничения коснулись аэропортов, включая Адхампур, Амритсар и Чандигарх. Причиной закрытия стали военная операция «Синдур», начатая Индией в ночь на 7 мая, и ответные удары со стороны Пакистана.
7 мая в СМИ появилась информация о том, что минимум 70 боевиков были уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.