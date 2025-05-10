Депутаты Госдумы предложили удвоить выплаты участникам Отечественной войны

Ранее в ГД уже вносили законопроект о предоставлении единых соцльгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной, который направлен на закрепление. Документ предусматривает создание единого федерального стандарта поддержки. В этом году в честь 80-летия Победы ветеранам войны полагаются юбилейные выплаты в 55 и 80 тысяч рублей, напоминает RT.