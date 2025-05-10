Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Госдумы предложили удвоить выплаты участникам Отечественной войны

Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Им также необходимо полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ, считают авторы инициативы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ.

В ГД считают, что ветераны Великой Отечественной должны получать вдвое больше за месяц.

Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Им также необходимо полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ, считают авторы инициативы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ.

«Законопроектом предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — на пояснительную записку к проекту закона ссылается РИА Новости. В документе содержится предложение о корректировке порядка предоставления компенсаций за оплату ЖКУ и взносов на капремонт с учетом интересов членов семей ветеранов.

Ранее в ГД уже вносили законопроект о предоставлении единых соцльгот труженикам тыла и детям Великой Отечественной, который направлен на закрепление. Документ предусматривает создание единого федерального стандарта поддержки. В этом году в честь 80-летия Победы ветеранам войны полагаются юбилейные выплаты в 55 и 80 тысяч рублей, напоминает RT.