Пакистан заявил об обстреле трех авиабаз индийскими ракетами

Индийские самолеты нанесли ракетные удары по трем пакистанским авиабазам — Нур Хан, Мурид и Шоркот. Об этом в субботу, 10 мая, заявил глава управления по связям с общественностью армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри.
— Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики, — цитирует чиновника телеканал Geo.
По словам Чаудри, в результате обстрела ущерба нанесено не было.
До этого в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из них попали в район Амритсара.
7 мая в СМИ появилась информация о том, что минимум 70 боевиков были уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.