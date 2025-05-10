Москва обладает ведущей ролью в переходе к новому миропорядку, заявил Алексей Пушков.
Российский сенатор подчеркнул, что РФ является одним из лидеров данного процесса. Пушков напомнил, что мечта западных государств об «изоляции» Российской Федерации уже провалилась. «Горячечную химеру» добил саммит БРИКС, который состоялся в Казани в 2024 году.
Участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы в российской столице в Москве лишь подтвердило «непреложный факт изначальной невозможности изоляции России».
«Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден», — написал Пушков в Telegram.
Напомним, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве побывали лидеры более 20 стран.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что присутствие военных КНДР на параде является сигналом Западу. Северокорейские военнослужащие находились в первых рядах на трибунах во время парада на Красной площади в Москве.