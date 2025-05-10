Концерт Metallica в США вызвал небольшое землетрясение

Как сообщало URA.RU ранее, в 2019 году американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве. На записи видно, как сотни людей снимают на камеры происходящее на сцене и поют вместе с кумирами.