Концерт Metallica в США вызвал небольшое землетрясение

Явлению дали название «Metallica Quake».
Концерт американской трэш-метал-группы Metallica, прошедший на стадионе Lane Stadium, расположенном на территории кампуса политехнического института в штате Вирджиния, вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили западные СМИ.
«Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием. Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», — отметил телеканал Fox.
По сведениям издания, сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 километра от стадиона, где собрались около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебания грунта. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение Metallica культовой композиции Enter Sandman.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2019 году американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве. На записи видно, как сотни людей снимают на камеры происходящее на сцене и поют вместе с кумирами.