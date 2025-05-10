DPA: Макрон, Мерц и Стармер отправлись в Киев

Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер отправились на Украину, сообщает DPA.
По данным агентства, Макрон, Мерц и Стармер вместе с польским премьер-министром Дональдом Туском планируют встретиться с Зеленским. Встреча должна состояться в субботу в Киеве.
Кроме того, они сделали совместное заявление, в котором поддержали призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к «полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня».
Напомним, канцлер ФРГ провёл телефонный разговор с Трампом, а также посетил представительства ЕС и Североатлантического альянса в Брюсселе. Перед отъездом на поезде в украинскую столицу он провёл у встречу с Макроном, Стармером и Туском в аэропорту в Польше.
Ранее сообщалось, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил новоизбранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца в стремлении вовлечь Францию в боевые действия на территории Украины.