DPA: Макрон, Мерц и Стармер отправлись в Киев

Напомним, канцлер ФРГ провёл телефонный разговор с Трампом, а также посетил представительства ЕС и Североатлантического альянса в Брюсселе. Перед отъездом на поезде в украинскую столицу он провёл у встречу с Макроном, Стармером и Туском в аэропорту в Польше.