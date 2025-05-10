Куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера сильное разочарование и подорвать психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — процитировало слова Андрея Бархоты агентство «Прайм».