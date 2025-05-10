Куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Эксперты не советуют пенсионерам вкладывать сбережения в акции.
Пожилым людям не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги из-за высоких рисков и возможных негативных последствий для здоровья. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера сильное разочарование и подорвать психологически. Это может отразиться на здоровье и даже стать фатальным для пожилого человека», — процитировало слова Андрея Бархоты агентство «Прайм».
По словам аналитика, пожилым людям лучше обратить внимание на более традиционные и консервативные способы сохранения капитала. В частности, это могут быть банковские вклады, а также инвестиции в золото или недвижимость.
Как сообщало URA.RU ранее, россияне могут значительно увеличить размер своей пенсии, если отложат выход на заслуженный отдых или примут участие в программе долгосрочных сбережений. Также для увеличения будущих выплат граждане могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд.