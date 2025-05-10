Тысячи протестующих вышли на антиправительственную акцию в Тбилиси

Многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная в честь Дня Европы, состоялась в Тбилиси в пятницу, 9 мая.
Участники прошли маршем по главным проспектам города и собрались на площади Европы. Протестующие вновь потребовали проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных на предыдущих акциях. Полиция обеспечивала охрану общественного порядка, передает РИА Новости.
В конце января в центре грузинской столицы Тбилиси прошли очередные антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.
14 декабря в Грузии завершились выборы президента. Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили заявил, что новым президентом Грузии был избран кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили, набравший 224 голоса из 300.
Суд в Грузии вынес приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по «делу пиджаков» — растрате порядка 280 миллионов рублей на личные нужды. По данным следствия, политик тратил средства, оплачивая аренду яхт и самолетов, а также дорогие отели, через фонд госохраны. Однако это далеко не единственное, за что судили Саакашвили. О подробностях его уголовных дел и сотрудничестве с украинскими президентами — в материале «Вечерней Москвы».