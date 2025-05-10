Тысячи протестующих вышли на антиправительственную акцию в Тбилиси

Суд в Грузии вынес приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по «делу пиджаков» — растрате порядка 280 миллионов рублей на личные нужды. По данным следствия, политик тратил средства, оплачивая аренду яхт и самолетов, а также дорогие отели, через фонд госохраны. Однако это далеко не единственное, за что судили Саакашвили. О подробностях его уголовных дел и сотрудничестве с украинскими президентами — в материале «Вечерней Москвы».