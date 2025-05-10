Кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

По закону, часть граждан РФ полностью освобождены от оплаты взносов за капремонт.
Граждане, достигшие 80-летнего возраста, Герои Советского Союза и Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей полностью освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом рассказал член комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.
«В этого году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капремонта. Полное освобождение — имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами (I или II группы), а также Герои Советского Союза, Герои РФ полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства», — цитирует Александра Якубовского РИА Новости.
Также на компенсацию в размере 50% от суммы взносов имеют право россияне в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы. Семьи, где воспитываю детей-инвалидов. Ветераны Великой Отечественной войны и граждане, приравненные к ним. Ветераны боевых действий, а также люди, пострадавшие в результате радиационных аварий.
Ранее в стране ввели дополнительные меры соцподдержки для пожилых граждан и ветеранов. Так с мая этого года пенсионерам старше 80-ти и инвалидам I группы выдают надбавку к пенсии, а ветеранам Великой Отечественной — единовременные выплаты к 80-летию Победы, передает «Национальная служба новостей».