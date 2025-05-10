Кто освобожден от уплаты взносов за капремонт

«В этого году в России действуют федеральные и региональные льготы по оплате капремонта. Полное освобождение — имеют граждане в возрасте 80 лет и старше, если они проживают одни либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами (I или II группы), а также Герои Советского Союза, Герои РФ полные кавалеры ордена Славы и члены их семей — на основании регионального законодательства», — цитирует Александра Якубовского РИА Новости.