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Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана

Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 км к западу от побережья штата Орегон (США), готовится к извержению, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По информации CNN, Аксиал находится на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая увеличение давления под поверхностью планеты.

Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан «раздувается» все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения.

Как заверяют эксперты, извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Скорее всего, люди на суше его не заметят.

За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.