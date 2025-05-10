Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана

По информации CNN, Аксиал находится на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая увеличение давления под поверхностью планеты.
Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан «раздувается» все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения.
Как заверяют эксперты, извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Скорее всего, люди на суше его не заметят.
За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.