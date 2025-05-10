Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая

«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет», — говорится в сообщении ФСО. Причины отмены церемонии и возможные изменения в графике проведения разводов караулов в дальнейшем в сообщении не уточняются.