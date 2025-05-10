Пхеньян назвал освобождение Курской области примером боевого товарищества

Власти Северной Кореи заявили, что освобождение Курской области является примером «непобедимого боевого товарищества» с Российской Федерацией, сообщает ЦТАК.
«Наши страны успешно завершили совместную операцию по освобождению курского региона России, временно оккупированного украинскими неонацистскими силами, и тем самым защитили территориальный суверенитет РФ, вывели отношения непобедимого боевого товарищества и союзничества на более высокий уровень», — говорится в сообщении.
Центральное телеграфное агентство КНДР обнародовало поздравление, которое власти Северной Кореи направили Российской Федерации по случаю 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В Пхеньяне подчеркнули, что союзничество РФ и Северной Кореи в деле освобождения Курской области «является ценным достоянием и мощью правительств, армий и народов» двух государств.
Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в Российскую Федерацию.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что присутствие военных КНДР на параде является сигналом западным государствам. Северокорейские военнослужащие находились в первых рядах на трибунах во время парада на Красной площади в Москве.