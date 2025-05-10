Вандалы в Германии осквернили венки России и Белоруссии у мемориала в Дахау

Неизвестные вандалы осквернили венки, возложенные 6 мая к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи концлагеря Дахау в Германии.
С венков, возложенных послом России Сергеем Нечаевым и представителями белорусского посольства в Мюнхене, были срезаны ленты российских и белорусских цветов.
— 6 мая было возложение в Дахау. К сожалению, срезали все наши ленты — и российские, и белорусские, — цитирует сообщение из посольства РИА Новости.
Посольство РФ предоставило фотографии, подтверждающие факт вандализма. Возложение венков было посвящено памяти советских военнопленных, расстрелянных в этом месте во время Второй мировой войны.
Первым концентрационным лагерем на территории нацистской Германии стал Дахау. Его основали 22 марта 1933 года. Изначально в этом лагере смерти содержались евреи, цыгане и политические оппоненты нацистского режима в Германии. Через ворота концлагеря прошли более 200 тысяч заключенных из 24 стран мира. По разным оценкам, число погибших в Дахау составляет от 40 до 45 тысяч человек.
Недавно в Волгоградской области плиты с братской могилы защитников Сталинграда нашли на помойке. Они являлись частью мемориала в поселке Октябрьский. Плиты были демонтированы около двух лет назад после ремонта памятника, но их нахождение на свалке остается неясным.
Кроме того, в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты.