Вандалы в Германии осквернили венки России и Белоруссии у мемориала в Дахау

Первым концентрационным лагерем на территории нацистской Германии стал Дахау. Его основали 22 марта 1933 года. Изначально в этом лагере смерти содержались евреи, цыгане и политические оппоненты нацистского режима в Германии. Через ворота концлагеря прошли более 200 тысяч заключенных из 24 стран мира. По разным оценкам, число погибших в Дахау составляет от 40 до 45 тысяч человек.