Раскрыт средний размер социальной пенсии в России

Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. «Средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.