Лидеры Европы направились в Киев для обсуждения поддержки Украины

8 мая Мерц провел телефонный разговор с Трампом, а 9 мая посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Непосредственно перед поездкой в Киев канцлер встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту недалеко от границы с Украиной, передает ТАСС.