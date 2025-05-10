Лидеры Европы направились в Киев для обсуждения поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.
Политики вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 мая, чтобы обсудить дальнейшую поддержку страны.
В совместном заявлении они поддержали призыв президента США Дональда Трампа о полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня, который, по их мнению, должен создать условия для обсуждения справедливого и устойчивого мира.
9 мая Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение.
Однако до этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.