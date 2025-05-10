Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры Европы направились в Киев для обсуждения поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Киев. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.

Политики вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 мая, чтобы обсудить дальнейшую поддержку страны.

В совместном заявлении они поддержали призыв президента США Дональда Трампа о полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня, который, по их мнению, должен создать условия для обсуждения справедливого и устойчивого мира.

8 мая Мерц провел телефонный разговор с Трампом, а 9 мая посетил представительства ЕС и НАТО в Брюсселе. Непосредственно перед поездкой в Киев канцлер встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту недалеко от границы с Украиной, передает ТАСС.

9 мая Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение.

Однако до этого Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.