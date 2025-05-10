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Масштабная военная операция против Индии началась в Пакистане

В Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии. Об этом в субботу, 10 мая, сообщило издание Geo со ссылкой на службы безопасности.

В Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии. Об этом в субботу, 10 мая, сообщило издание Geo со ссылкой на службы безопасности.

— Пакистан начал крупномасштабную военную операцию в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии, — говорится в сообщении.

Пакистан также заявил об уничтожении склада ракет BrahMos в Бисе в рамках крупномасштабной военной операции против Индии.

В этот же день стало известно, что индийские самолеты нанесли ракетные удары по трем пакистанским авиабазам — Нур Хан, Мурид и Шоркот. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также сообщил, что в результате обстрела ущерба нанесено не было.

До этого в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, прогремели взрывы. Также стало известно о взрывах возле аэропорта Шринагара в индийской части Кашмира. Индийская армия заявила об обнаружении пакистанских беспилотников в ряде районов. В ответ представитель пакистанской армии заявил, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, пять из которых попали в район Амритсара.