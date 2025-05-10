Концерт Metallica вызвал землетрясение в Вирджинии

Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки во время выступления группы на стадионе Lane Stadium. По словам директора обсерватории, колебания грунта были зафиксированы сейсмографом, находящимся недалеко от стадиона, где собрались около 60 тысяч зрителей. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни «Enter Sandman», передает РИА Новости.