Концерт Metallica вызвал землетрясение в Вирджинии

Концерт трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния вызвал небольшое землетрясение. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.
Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки во время выступления группы на стадионе Lane Stadium. По словам директора обсерватории, колебания грунта были зафиксированы сейсмографом, находящимся недалеко от стадиона, где собрались около 60 тысяч зрителей. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни «Enter Sandman», передает РИА Новости.
14 июня концерты американской певицы Тейлор Свифт в шотландском городе Эдинбург вызвали небольшие землетрясения. Песни «Ready For It?», а также «Cruel Summer» и «Champagne Issues» привели к наиболее сильным толчкам. Сейсмическую активность зарегистрировали две станции.
23 апреля около 12:50 по московскому времени в Стамбуле произошло первое землетрясение магнитудой 6,2, после чего жители города вышли на улицу. Уже спустя порядка 10−15 минут управление по ликвидации стихийных бедствий сообщило о фиксации серии повторных подземных толчков магнитудой 4,4.