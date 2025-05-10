Ушла из жизни депутат Законодательной Думы Хабаровского края Татьяна Новак

40 лет трудовой деятельности Татьяна Кузьминична посвятила Переяславскому молочному заводу, где прошла путь от инженера-химика до замдиректора по качеству. Депутатом Заксобрания она являлась с 2014 года: курировала вопросы сельского хозяйства в Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо. Депутатские полномочия выполняла без отрыва от производства.