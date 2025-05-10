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Ушла из жизни депутат Законодательной Думы Хабаровского края Татьяна Новак

40 лет она проработала на молочном заводе.

Источник: Комсомольская правда

6 мая 2025 года на 68-м году жизни скончалась Татьяна Кузьминична Новак — депутат Законодательной Думы Хабаровского края VI созыва, посвятившая жизнь развитию сельского хозяйства региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

40 лет трудовой деятельности Татьяна Кузьминична посвятила Переяславскому молочному заводу, где прошла путь от инженера-химика до замдиректора по качеству. Депутатом Заксобрания она являлась с 2014 года: курировала вопросы сельского хозяйства в Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо. Депутатские полномочия выполняла без отрыва от производства.

Коллектив Законодательной Думы Хабаровского края охарактеризовал Татьяну Кузьминичну как профессионала, глубоко разбирающегося в проблемах АПК, отзывчивого человека, всегда помогавшего землякам, честного и принципиального политика.