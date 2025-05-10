Geo TV: Индия нанесла серию ударов по трём авиабазам Пакистана

Индийская сторона выпустила ракеты по авиабазам Пакистана, информирует Geo TV.
Представитель армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что удары нанесены по трём базам.
Он уточнил, что самолёты ВВС Индии выпустили ракеты по объектам Нур Хан, Мурид и Шоркот (база Рафики). По его словам, в ходе атаки ущерба «нанесено не было».
В ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
Ранее сообщалось, что пакистанские военные ликвидировали склад ракет индийского предприятия BrahMos.
Также стало известно, что Пакистан закрыл небо до полудня субботы на фоне ударов со стороны Индии.
Нью-Дели и Исламабад конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за теракта в индийской Пахалгаме.