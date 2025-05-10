В Антарктиде ледник «украл» лед у соседа, ускорив таяние

Спутниковые снимки показали, что Колер-Ист ускорил свое движение на 87 процентов. В то же время Колер-Уэст замедлился на 10 процентов из-за изменения наклона поверхности. Это различие в скорости может привести к неравномерному разрушению шельфовых ледников, что ускорит подъем уровня моря. К 2100 году это может поставить под угрозу жизни 410 миллионов человек.