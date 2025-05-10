В Антарктиде ледник «украл» лед у соседа, ускорив таяние

Британские ученые зафиксировали необычное явление в Западной Антарктиде: ледник Колер-Ист начал стремительно «воровать» лед у своего соседа Колер-Уэст. Этот процесс, получивший название «Ледяное пиратство», произошел всего за 18 лет.
Спутниковые снимки показали, что Колер-Ист ускорил свое движение на 87 процентов. В то же время Колер-Уэст замедлился на 10 процентов из-за изменения наклона поверхности. Это различие в скорости может привести к неравномерному разрушению шельфовых ледников, что ускорит подъем уровня моря. К 2100 году это может поставить под угрозу жизни 410 миллионов человек.
Исследование, опубликованное в The Cryosphere, является первым случаем наблюдения перенаправления ледовых потоков в реальном времени и поможет улучшить прогнозы последствий климатических изменений.
Антарктида хранит в своих ледяных глубинах уникальные свидетельства прошлого, способные изменить наше представление о климате Земли. В 2017 году ученые из Германии и Великобритании провели экспедицию к быстро тающему леднику Пайн-Айленд, чтобы исследовать, что скрывает вечная мерзлота материка.