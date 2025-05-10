Стало известно, за что папу римского Льва XIV дразнили в детстве

Он отметил, что будущий папа всегда придерживался пацифистских взглядов, в отличие от самого Луи, который служил в морской пехоте. Брат Льва XIV выразил уверенность в том, что новый понтифик будет близок по духу к папе Франциску, добавив: «Он сделает потрясающую работу». Луи в настоящее время проживает во Флориде, говорится в публикации.