Стало известно, за что папу римского Льва XIV дразнили в детстве

Старший брат папы римского Льва XIV, Луи Прево, в интервью The New York Times рассказал о том, как в детстве его дразнили за увлечение религией.
Будущий понтифик, в миру Роберт Фрэнсис Прево, любил играть в священника, в то время как его сверстники мечтали стать ковбоями или грабителями банков. Луи вспомнил, как они подшучивали над ним: «Мы часто дразнили его: “Ля-ля-ля, ты будешь папой римским”.
Он отметил, что будущий папа всегда придерживался пацифистских взглядов, в отличие от самого Луи, который служил в морской пехоте. Брат Льва XIV выразил уверенность в том, что новый понтифик будет близок по духу к папе Франциску, добавив: «Он сделает потрясающую работу». Луи в настоящее время проживает во Флориде, говорится в публикации.
8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».
9 мая Лев XIV провел свою первую мессу, в которой приняли участие все кардиналы-выборщики. Папа римский выразил радость от присутствия среди «дорогих братьев» и подчеркнул, что рассчитывает на их поддержку в предстоящем пути.