Прогноз погоды в Казахстане на 10 мая

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на севере, в центре Алматинской, на юге, западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, ожидается высокая пожарная опасность.