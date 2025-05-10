Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS на $742 млн

Минобороны Соединённых Штатов договорилось с корпорацией Lockheed Martin о производстве реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Пентагон.
Пентагон и Lockheed Martin подписали контракт, речь идёт о сумме свыше 742 миллионов долларов.
«Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем», — говорится в сообщении.
В Пентагоне уточнили, что «место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа». Планируется, что данные РЗСО HIMARS сделают до начала лета 2027 года.
Напомним, в 2022 году американская сторона начала поставлять Киеву системы HIMARS в рамках военной помощи.
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