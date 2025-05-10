Какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ

«Все необходимые экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати. Кроме того, во время экзамена разрешены гигиенические перерывы — ученик может выйти из кабинета с сопровождающим, оставив экзаменационные материалы на рабочем месте», — приводит слова Маркарьяна агентство «Прайм».