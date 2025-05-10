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Какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ

Каждому выпускнику, сдающему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), должно быть предоставлено отдельное рабочее место, включая стол, стул и гелевую или капиллярную ручку. Школьник может покинуть аудиторию для перерыва. О соответствующих правах необходимо знать не только подросткам, но и их родителям. Об этом рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

Выпускникам, сдающим ЕГЭ, напомнили об их правах.

Каждому выпускнику, сдающему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), должно быть предоставлено отдельное рабочее место, включая стол, стул и гелевую или капиллярную ручку. Школьник может покинуть аудиторию для перерыва. О соответствующих правах необходимо знать не только подросткам, но и их родителям. Об этом рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

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«Все необходимые экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати. Кроме того, во время экзамена разрешены гигиенические перерывы — ученик может выйти из кабинета с сопровождающим, оставив экзаменационные материалы на рабочем месте», — приводит слова Маркарьяна агентство «Прайм».

В случае ухудшения самочувствия школьник вправе обратиться к врачу и покинуть аудиторию, подписав соответствующий протокол. Также Маркарьян напомнил, что если выпускник считает, что его права нарушены, он может подать апелляцию непосредственно в день проведения экзамена.

Как сообщало URA.RU ранее, в РФ изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они станут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения испытаний.