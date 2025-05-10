Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в истории с березниковским автобусом

Как сообщается в группе Информационного центра СКР, 7 мая в Березниках водитель автобуса тронулся с остановки, не убедившись в том, что все пассажиры успели выйти и зайти в транспорт. Из-за чего пожилая пассажирка упала на дорогу, ударившись рукой.