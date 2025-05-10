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Экс-замглавы Брянской области устроил сына, чтобы получать взятки

Ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в коррупции. Как следует из материалов дела, мужчина получал взятки в виде денежных средств, имущества, оказания различных услуг, а также через фиктивное трудоустройство своего сына, которому начислялась заработная плата.

Сын бывшего заместителя главы Брянской области, формально числившийся на должности, получал взятки за отца.

Ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в коррупции. Как следует из материалов дела, мужчина получал взятки в виде денежных средств, имущества, оказания различных услуг, а также через фиктивное трудоустройство своего сына, которому начислялась заработная плата.

«Он [Тимошенко] получил через своего сына взятку в виде денег в размере не менее 469,5 тысячи рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начисления зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну, а также деньги через другого посредника», — сообщается в документе. Его текст передает РИА Новости.

Тимошенко был взят под стражу в середине марта этого года. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам, связанным с получением взятки. Сообщается, что экс-чиновник получил сумму в размере 650 тысяч рублей и имущество на 770,323 тысяч рублей. Его сыну Антону предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки.

По словам следователей, в период с 2019 по 2021 год Сергей Тимошенко осуществлял контроль за реализацией строительных и капитальных ремонтных работ на социально значимых и иных объектах в регионе, проводимых в рамках государственных и муниципальных контрактов. По данным следствия, в указанный период он получил взятки от предпринимателей, выполнявших данные контракты, в том числе с использованием посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, превысила 4 миллиона рублей. В обмен на это Тимошенко обещал бизнесменам покровительство и содействие при заключении новых контрактов.

Фиктивно устроенный сын экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца.