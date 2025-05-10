Экс-замглавы Брянской области устроил сына, чтобы получать взятки

По словам следователей, в период с 2019 по 2021 год Сергей Тимошенко осуществлял контроль за реализацией строительных и капитальных ремонтных работ на социально значимых и иных объектах в регионе, проводимых в рамках государственных и муниципальных контрактов. По данным следствия, в указанный период он получил взятки от предпринимателей, выполнявших данные контракты, в том числе с использованием посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, превысила 4 миллиона рублей. В обмен на это Тимошенко обещал бизнесменам покровительство и содействие при заключении новых контрактов.