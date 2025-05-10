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Сенатор Керимов подарит ветеранам ВОВ из Дагестана по пять миллионов рублей

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов решил сделать щедрый подарок ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) из своего родного региона, выделив каждому по пять миллионов рублей в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале.

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов решил сделать щедрый подарок ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) из своего родного региона, выделив каждому по пять миллионов рублей в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале.

— В честь 80-летия Великой Победы мой друг, сенатор Сулейман Керимов решил подарить всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны по пять миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, проживающие в Дагестане жители, пережившие блокаду Ленинграда, и узники концентрационных лагерей получат по два миллиона рублей. Также в связи с объявлением 2025 года Годом защитника Отечества семьи Героев России из Дагестана, участвовавших в специальной военной операции, также получат по пять миллионов рублей.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Кошелев предложил установить в новом году единовременную выплату для ветеранов ВОВ в размере 80 тысяч рублей, приурочив ее к 80-летию Победы.

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь солдат СВО и в память о героических подвигах всех предков. По словам российского лидера, такое решение также связано с грядущим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.