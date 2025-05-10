Сенатор Керимов подарит ветеранам ВОВ из Дагестана по пять миллионов рублей

Кроме того, проживающие в Дагестане жители, пережившие блокаду Ленинграда, и узники концентрационных лагерей получат по два миллиона рублей. Также в связи с объявлением 2025 года Годом защитника Отечества семьи Героев России из Дагестана, участвовавших в специальной военной операции, также получат по пять миллионов рублей.