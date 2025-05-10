Sky News: Убийца детей напал на надзирателя в британской тюрьме Саутпорт

Напомним, подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана в 2024 году пришёл на детский танцевальный мастер-класс в британском Саутпорте, где зарезал троих несовершеннолетних девочек и ранил еще десятерых человек. Он был приговорен к пожизненному заключению с правом подать прошение об освобождении только по прошествии 52 лет.