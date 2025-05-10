Sky News: Убийца детей напал на надзирателя в британской тюрьме Саутпорт

Надзиратель британской тюрьмы Саутпорт госпитализирован после нападения заключенного, отбывающего пожизненное наказание. Нападение совершил Аксель Рудакубана, ранее осужденный за убийство троих детей и покушение на убийство десяти человек. Всего его признали виновным по 13 пунктам обвинения.
«Полиция расследует предполагаемое нападение на сотрудника тюрьмы Белмарш, совершенное убийцей троих детей из Саутпорта Акселем Рудакубаной», — информирует телеканал Sky News, уточнив, что предположительно заключенный облил надзирателя кипятком, который нагрел в своем чайнике.
Напомним, подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана в 2024 году пришёл на детский танцевальный мастер-класс в британском Саутпорте, где зарезал троих несовершеннолетних девочек и ранил еще десятерых человек. Он был приговорен к пожизненному заключению с правом подать прошение об освобождении только по прошествии 52 лет.
Преступление, которое совершил Рудакубана, спровоцировало акции протеста против нелегальных мигрантов в Великобритании. Так, участники акции атаковали здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где предположительно размещены иностранцы.