Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников празднует день рождения

10 мая председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отмечает свой день рождения. Коллектив медиагруппы «Комсомольская правда» в Иркутске поздравляет Александра Викторовича с 56-летием!
Ваш профессионализм, целеустремленность и преданность делу вызывают искреннее уважение. За время работы в областном парламенте Вы проявили себя как талантливый руководитель и настоящий патриот родного края.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть все Ваши начинания воплощаются в жизнь, а работа приносит только удовлетворение и новые профессиональные свершения. Пусть каждый день дарит радость и вдохновение, а близкие люди всегда поддерживают и радуют своими успехами.
С наилучшими пожеланиями в Ваш праздник! С днем рождения!
СПРАВКА КП.
Александр Ведерников был избран в Законодательное Собрание Приангарья по партийному списку партии «Единая Россия». В четвертом созыве Законодательного Собрания Александр Викторович работает в составе комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, и комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями. В должности председателя Заксобрания работает с 2020 года.