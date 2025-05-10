Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников празднует день рождения

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть все Ваши начинания воплощаются в жизнь, а работа приносит только удовлетворение и новые профессиональные свершения. Пусть каждый день дарит радость и вдохновение, а близкие люди всегда поддерживают и радуют своими успехами.