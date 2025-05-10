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Geo: из-за кибератаки выведено из строя 70 процентов электросети Индии

Население Индии предупреждали о возможных атаках хакеров.

Источник: Аргументы и факты

В Пакистане заявляют, что в результате кибератаки выведено из строя 70 процентов индийской электросети, сообщает Geo TV.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в службе безопасности.

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70 процентов электросети Индии», — говорится в сообщении.

По данным Indian Express, население Индии предупреждали о возможных атаках хакеров.

В материале индийского издания Times of India сказано, что в районах штата Джамму и Кашмир было введено «полное отключение электроэнергии».

Нью-Дели и Исламабад конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за террористического акта в индийской Пахалгаме.

В ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. По данным СМИ, пакистанские военные ликвидировали склад ракет индийского предприятия. Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы Адампур.