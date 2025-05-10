Geo: из-за кибератаки выведено из строя 70 процентов электросети Индии

В Пакистане заявляют, что в результате кибератаки выведено из строя 70 процентов индийской электросети, сообщает Geo TV.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в службе безопасности.
«Пакистан кибератакой вывел из строя 70 процентов электросети Индии», — говорится в сообщении.
По данным Indian Express, население Индии предупреждали о возможных атаках хакеров.
В материале индийского издания Times of India сказано, что в районах штата Джамму и Кашмир было введено «полное отключение электроэнергии».
Нью-Дели и Исламабад конфликтуют с апреля текущего года. Вооружённый конфликт начался из-за террористического акта в индийской Пахалгаме.
В ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. По данным СМИ, пакистанские военные ликвидировали склад ракет индийского предприятия. Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы Адампур.