Мошенники крадут данные и деньги россиян под видом приложений поликлиник

Мошенники используют схему с псевдоприложениями медицинских учреждений и управляющих компаний для похищения как персональных данных, так и денежных средств россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.