Мошенники крадут данные и деньги россиян под видом приложений поликлиник

Мошенники используют схему с псевдоприложениями медицинских учреждений и управляющих компаний для похищения как персональных данных, так и денежных средств россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Речь идет о приложениях с удаленным управлением. Аферисты представляются работниками поликлиник, полиции, портала «Горсуслуги», управляющих компаний или Росфинмониторинга и убеждают жертву, что приложение якобы необходимо для записи на прием к врачам или передачи показаний счетчиков воды.
Также сообщалось, как телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».
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