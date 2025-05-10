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Мошенники крадут данные и деньги россиян под видом приложений поликлиник

Аферисты уговаривают россиян скачивать псевдоприложения медучреждений или управляющих компаний.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют схему с псевдоприложениями медицинских учреждений и управляющих компаний для похищения как персональных данных, так и денежных средств россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Речь идет о приложениях с удаленным управлением. Аферисты представляются работниками поликлиник, полиции, портала «Горсуслуги», управляющих компаний или Росфинмониторинга и убеждают жертву, что приложение якобы необходимо для записи на прием к врачам или передачи показаний счетчиков воды.

Также сообщалось, как телефонные мошенники стали разводить россиян под предлогом замены ключей от домофона и выплаты «всем рожденным в СССР».

Как мошенники манипулируют страхами подростков и заставляют их выносить все деньги из дома, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Набиуллина предупредила о вирусе, который следит за смартфоном и потрошит счета.