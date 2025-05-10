Понтифика Льва XIV в детстве дразнили папой римским за любовь к религии

Он вспомнил, что будущий папа увлекался игрой в священника, в то время как сверстники мечтали стать ковбоями или грабителями банков.
«Мы часто дразнили его: “Ля-ля-ля, ты будешь папой римским”, — поделился Луи.
Будущий понтифик всегда стремился к миру и спокойствию, в отличие от своего старшего брата, который служил морским пехотинцем. Луи высказал мысль, что новый понтифик окажется ближе по духу к папе Франциску.
«Он сделает потрясающую работу», — отметил брат понтифика, который сейчас живёт во Флориде.
Напомним, что 8 мая конклав завершил выборы нового папы римского, объявив об этом с помощью белого дыма из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV.