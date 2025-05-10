Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оказались рядом с акцией в центре Люксембурга, организованной партией Mir d"Vollek, где отмечали 9 Мая песней «День Победы» и советскими и российскими флагами.
Лидеры ЕС, выйдя из резиденции премьер-министра, заметили мероприятие напротив здания парламента и предпочли уйти, сделав вид, что не понимают происходящего.
— Трио не решилось пройти по запланированному маршруту мимо парламента, — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.
Кадры с места событий свидетели опубликовали в социальной сети X.
9 мая в центре австрийской столицы Вены люди, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
Днем ранее МИД Германии на официальной станице в социальной сети X разместил публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарила страны-союзницы за освобождение.