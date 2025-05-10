Глава ЕК случайно оказалась на акции с флагами России и песней «День Победы»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оказались рядом с акцией в центре Люксембурга, организованной партией Mir d'Vollek, где отмечали 9 Мая песней «День Победы» и советскими и российскими флагами.