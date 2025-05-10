PTI: Индийский чиновник тяжело ранен из-за ударов Пакистана по региону

Три человека, включая высокопоставленного индийского чиновника, получили тяжелые ранения в результате ударов Пакистана по региону Джамму и Кашмир. Об этом стало известно в субботу, 10 мая.
— Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир, — сообщило агентство PTI со ссылкой на официальные лица.
Тем временем в Пакистане началась масштабная военная операция «Баньян уль Марсус» против Индии.
Индийские самолеты нанесли ракетные удары по трем пакистанским авиабазам — Нур Хан, Мурид и Шоркот. Глава управления по связям с общественностью армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри также сообщил, что в результате обстрела ущерба нанесено не было.
7 мая в СМИ появилась информация о том, что минимум 70 боевиков были уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.