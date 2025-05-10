Врач Шуров назвал увлечение массажем причиной отметины на лице Зеленского

«А это человек склонный к отекам из-за употребления. Там же по принципу газ-тормоз: кокаин-психостимулятор, алкоголь, соответственно, тормозит, когда надо себя в норму привести. Видимо, очень активно работают все эти массажисты, чтобы он хоть как-то прилично выглядел», — добавил Шуров.