Врач Шуров назвал увлечение массажем причиной отметины на лице Зеленского

Причиной появления странной отметины на лице Зеленского стало его увлечение массажем, рассказал aif.ru врач-психиат Василий Шуров.
«Когда проходят косметологические процедуры, лежа лицом вниз, обычно остаются такие отпечатки от отверстия в массажном столе», — объяснил эксперт.
Он отметил, что такие борозды сохраняются долго при склонности к отекам.
«А это человек склонный к отекам из-за употребления. Там же по принципу газ-тормоз: кокаин-психостимулятор, алкоголь, соответственно, тормозит, когда надо себя в норму привести. Видимо, очень активно работают все эти массажисты, чтобы он хоть как-то прилично выглядел», — добавил Шуров.
Как стало известно ранее, пользователи Сети обратили внимание на странный след на лице Зеленского на его новом официальном фото. Офис президента Украины пока не прокомментировал снимок, который спровоцировал вопросы, в том числе, у представителей украинских СМИ.