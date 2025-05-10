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Россиянам назвали ситуации, при которых возможен перенос дней ежегодного отпуска

Финансовый эксперт Борисова: Отдых компенсируют, если работник заболел в отпуске.

Источник: Комсомольская правда

Перенести даты ежегодного отпуска вполне реально, если ваши планы изменились. Но это нужно обязательно согласовать с работодателем заранее. Об этом KP.RU рассказала Ольга Борисова, руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит».

— Отпуск можно перенести по личным обстоятельствам, если сотрудник договорится об этом с руководителем. Кроме того, если человек заболел во время отпуска, дни больничного подлежат компенсации — отдых продлят или перенесут, — пояснила Борисова.

Есть и другие случаи, когда перенос обязателен. Например, если сотрудник в это время находился на военных сборах или помогал организовывать выборы. В такой ситуации работодатель обязан предоставить дополнительные дни отдыха.

Главное — обо всех изменениях сообщать заранее и подтвердить их документами, если это необходимо. Тогда отпуск можно будет перенести без проблем и с сохранением всех прав на отдых.