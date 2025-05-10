Россиянам назвали ситуации, при которых возможен перенос дней ежегодного отпуска

Перенести даты ежегодного отпуска вполне реально, если ваши планы изменились. Но это нужно обязательно согласовать с работодателем заранее. Об этом KP.RU рассказала Ольга Борисова, руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит».
— Отпуск можно перенести по личным обстоятельствам, если сотрудник договорится об этом с руководителем. Кроме того, если человек заболел во время отпуска, дни больничного подлежат компенсации — отдых продлят или перенесут, — пояснила Борисова.
Есть и другие случаи, когда перенос обязателен. Например, если сотрудник в это время находился на военных сборах или помогал организовывать выборы. В такой ситуации работодатель обязан предоставить дополнительные дни отдыха.
Главное — обо всех изменениях сообщать заранее и подтвердить их документами, если это необходимо. Тогда отпуск можно будет перенести без проблем и с сохранением всех прав на отдых.