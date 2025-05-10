Церемония развода караулов Президентского полка 10 мая проводиться не будет

В субботу 10 мая на Соборной площади Кремля не будет церемонии развода караулов Президентского полка. Об этом информирует РИА новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
«Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — сказано в релизе.
Напомним, 19 апреля на Соборной площади Московского Кремля состоялась первая в 2025 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. В честь 80-летия Победы в этом сезоне впервые представили новую фигуру — «Пятиконечная звезда».
Тогда же сообщалось, что торжественные церемонии развода караулов будут проходить в Кремле каждую субботу в течение всего летнего сезона.
Когда проходят церемонии развода караулов, как возникла эта традиция и много красивых фото здесь на KP.RU.