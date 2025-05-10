Песков: перемирие должно сопровождаться прекращением поставок оружия ВСУ

Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок оружия Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании ABC.
«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?», — сказал Песков.
Сотрудница телеканала отметила, что РФ хочет прекращения поставок вооружений.
«Если мы заключаем временное перемирие…», — продолжил Песков, и выслушав очередной вопрос журналистки о том, хочет ли РФ остановки поставок вооружения, сказал, что «в противном случае это будет иметь преимущество для Украины».
«Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска. Украина будет использовать этот период для подготовки новых военнослужащих и отдыха уже находящихся в строю. Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?», — уточнил он.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации также подчеркнул, что Владимир Путин делает всё возможное для урегулирования украинского конфликта мирным и дипломатическим путём, при этом украинская сторона пытается избежать переговоров.
Кроме того, Песков отметил, что РФ рассчитывает, что посредничество Соединённых Штатов поможет убедить Киев быть более гибким и проявить политическую мудрость.