Песков: перемирие должно сопровождаться прекращением поставок оружия ВСУ

«Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска. Украина будет использовать этот период для подготовки новых военнослужащих и отдыха уже находящихся в строю. Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?», — уточнил он.