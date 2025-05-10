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Синоптик Ильин: Москва останется во власти дождей до 13 мая

Потепление в столице ожидается к середине следующей недели.

Источник: Аргументы и факты

Дождливая погода сохранится в Москве и области до 13 мая, отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В ночь на 10 мая ожидается до нуля градусов, местами возможны небольшие заморозки. Днем в столице температура поднимется до 11 градусов тепла, облачно, местами небольшой дождь. 11 мая будет прохладнее — до 9 градусов тепла, возможность осадков сохраняется», — рассказал он.

По словам синоптика, уже 12 мая столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь. Тенденция к потеплению усилится в последующие дни, уже 13 мая температура может превысить отметку в +15 градусов. Дожди прекратятся.

Ранее Ильин предупредил о магнитной буре 10 мая.