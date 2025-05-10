Синоптик Ильин: Москва останется во власти дождей до 13 мая

По словам синоптика, уже 12 мая столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь. Тенденция к потеплению усилится в последующие дни, уже 13 мая температура может превысить отметку в +15 градусов. Дожди прекратятся.