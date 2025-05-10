От генералов до майоров: бившиеся под Курском корейцы встретились с Путиным

Парад Победы в Москве посетили военные КНДР. Они сидели в первых рядах на трибунах на Красной площади. После окончания парада к ним подошел президент РФ Владимир Путин и поприветствовал.
КНДР и Россия предупреждают Запад.
На параде Победы присутствовали военные КНДР в звании от генералов до майоров, поделился с aif.ru мнением военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Полагаю, что были старшие офицеры в звании от майора до полковника, и было несколько генералов. И, скорее всего, они представляли те формирования, которые участвовали в боевых действиях на территории Курской области», — сказал Матвийчук.
Эксперт констатировал, что сегодня весь мир узнал, что существует военный союз между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой.
«Это предупреждение западному миру, который вынашивает агрессивные планы против КНДР и России, что в случае чего мы выступим единым фронтом. А сейчас мы показали свою боевую дружбу именно на параде Победы», — сказал Матвийчук.
Путин тепло поприветствовал военных КНДР.
После окончания парада Победы российский президент Владимир Путин подошел к присутствовавшим на Красной площади военнослужащим из Северной Кореи.
Глава государства поздравил их с праздником и передал всем военнослужащим Корейской народной армии наилучшие пожелания.
«Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», — сказал президент.
На кадрах, которые появились в Сети, Путин тепло обнимает одного из высокопоставленных северокорейских военных.
Подвиг военных КНДР увековечат на Курщине.
Накануне дня Победы, 8 мая, в российском посольстве в честь праздника состоялся прием, на который были приглашены зампредседателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и секретарь ЦК партии Пак Чжон Чхоль, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава Минобороны страны Но Гван Чхоль и другие.
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что подвиг бойцов КНДР, освобождавших Курскую область, увековечат.
«Подвиги героев КНДР навечно останутся в сердцах российского народа и будут увековечены прекрасными памятниками в освобожденных городах, селах и на площадях, которые будут носить имена этих героев», — сказал дипломат.
Мацегора подчеркнул, что операция в Курской области стала доказательством всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзнических отношений между Россией и КНДР.