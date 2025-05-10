Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен встретили в Люксембурге флагами Российской Федерации и композицией «День Победы».
Журналисты узнали, что фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден случайно попали на мероприятие, которое организовала партия Mir d"Vollek.
Участники акции памяти с флагами Советского Союза и Российской Федерации исполняли песню «День Победы».
Урсула фон дер Ляйен оказалась в замешательстве, а потом «ретировалась».
«После короткого замешательства и вопросительных взглядов на премьер-министра Люксембурга руководители ЕС предпочли вместе с охраной ретироваться, сделав вид, что не поняли происходящего», — сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «потрясающая», кроме того, он выразил надежду на встречу с фон дер Ляйен.