Религиовед Лункин расшифровал первые знаки, которые послал папа Лев XIV

Первые знаки, которые послал папа Лев XIV, расшифровал в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин.
Эксперт обратил внимание на значение одеяния папы Льва XIV, в котором он пришел на первую проповедь. В отличие от папы Римского Франциска, который 12 лет назад появился на балконе собора Святого Петра в скромной белой сутане с серебряным крестом, Лев XIV выбрал традиционное папское облачение и появился в красной мантии и с золотым крестом.
«Лев XIV одет вполне в традициях Католической Церкви и Ватикана, без особой пышности. Здесь нет намеков на возвращение какой-то особой помпезности, есть традиционное папское одеяние. Это свидетельствует только о том, что он не стремится особенно подчеркивать или выпячивать какие-то свои качества, которые он хотел бы донести до публики. Нынешний папа следует традиции, но при этом твердо заявляет в проповеди фактически о том, что он не собирается заигрывать с разными новомодными тенденциями, связанными с представлениями о церкви, прежде всего, конечно, с представлениями о Боге в целом и об Иисусе Христе и его миссии», — объяснил он.
Ранее Лункин отметил, что папа Римский Роберт Прево принял имя Лев, потому что оно «прочно ассоциируется с темой социальной справедливости, именно об этом в своих энцикликах писал папа Лев XIII еще в конце XIX века».
Сам папа Лев XIII (1878−1903) известен не только как как социальный реформатор, заложивший основы современной социальной доктрины церкви, но и как консерватор, призывавший к объединению христиан под эгидой Ватикана, включая православных. Его энциклика Rerum Novarum (1891) осуждала эксплуатацию рабочих и подчеркивала необходимость социальной справедливости.
Исторически папы, носившие имя Лев, отличались воинствующей позицией и решимостью защищать интересы церкви.