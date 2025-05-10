Религиовед Лункин расшифровал первые знаки, которые послал папа Лев XIV

«Лев XIV одет вполне в традициях Католической Церкви и Ватикана, без особой пышности. Здесь нет намеков на возвращение какой-то особой помпезности, есть традиционное папское одеяние. Это свидетельствует только о том, что он не стремится особенно подчеркивать или выпячивать какие-то свои качества, которые он хотел бы донести до публики. Нынешний папа следует традиции, но при этом твердо заявляет в проповеди фактически о том, что он не собирается заигрывать с разными новомодными тенденциями, связанными с представлениями о церкви, прежде всего, конечно, с представлениями о Боге в целом и об Иисусе Христе и его миссии», — объяснил он.